Nhà phân tích tài chính Mức lương tại Colombia

Mức lương của Nhà phân tích tài chính ở Colombia là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Nhà phân tích tài chính tại Colombia là COP 87,733,707.

