Nhà phân tích tài chính Mức lương tại Chile

Mức lương của Nhà phân tích tài chính ở Chile là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Nhà phân tích tài chính tại Chile là CLP 22,523,770.

Mức lương tối thiểu của Nhà phân tích tài chính ở Chile là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà phân tích tài chính tại Chile, nhưng tổng thu nhập trung bình là CLP 22,523,770.