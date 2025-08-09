Nhà phân tích tài chính Mức lương tại Bulgaria

Mức lương của Nhà phân tích tài chính ở Bulgaria là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Nhà phân tích tài chính tại Bulgaria là BGN 41,139.

Mức lương tối thiểu của Nhà phân tích tài chính ở Bulgaria là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà phân tích tài chính tại Bulgaria, nhưng tổng thu nhập trung bình là BGN 41,139.