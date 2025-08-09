Nhà phân tích tài chính Mức lương tại Bogota, Colombia

Tổng thu nhập trung bình của Nhà phân tích tài chính tại Bogota, Colombia là COP 66,945,882.

Mức lương của Nhà phân tích tài chính ở Bogota, Colombia là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà phân tích tài chính tại Bogota, Colombia, nhưng tổng thu nhập trung bình là COP 66,945,882.

Mức lương tối thiểu của Nhà phân tích tài chính ở Bogota, Colombia là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà phân tích tài chính ở Bogota, Colombia?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà phân tích tài chính tại Bogota, Colombia là Microsoft với tổng thu nhập trung bình là COP 492,685,325.