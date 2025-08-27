Mức lương của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Flint-Saginaw-Bay City Area, US là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Flint-Saginaw-Bay City Area, US là $138,000.

Mức lương tối thiểu của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Flint-Saginaw-Bay City Area, US là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Flint-Saginaw-Bay City Area, US, tổng thu nhập trung bình là $138,000.