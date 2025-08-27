Nhà Khoa Học Dữ Liệu Lương tại Falls Church, VA

Tổng thu nhập trung bình của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Falls Church, VA là $95,500.

Mức lương của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Falls Church, VA là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Falls Church, VA, tổng thu nhập trung bình là $95,500.

Mức lương tối thiểu của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Falls Church, VA là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Falls Church, VA?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Falls Church, VA là Amazon với tổng thu nhập trung bình là $274,000.