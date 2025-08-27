Nhà Khoa Học Dữ Liệu Lương tại Deerfield, IL

Tổng thu nhập trung bình của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Deerfield, IL là $145,000.

Mức lương của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Deerfield, IL là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Deerfield, IL, tổng thu nhập trung bình là $145,000.

Mức lương tối thiểu của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Deerfield, IL là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Deerfield, IL?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Deerfield, IL là Facebook với tổng thu nhập trung bình là $376,591.