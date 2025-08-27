Nhà Khoa Học Dữ Liệu Lương tại Cluj-Napoca, Romania

Tổng thu nhập trung bình của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Cluj-Napoca, Romania là RON 129,233.

Mức lương của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Cluj-Napoca, Romania là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Cluj-Napoca, Romania, tổng thu nhập trung bình là RON 129,233.

Mức lương tối thiểu của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Cluj-Napoca, Romania là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Cluj-Napoca, Romania?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Cluj-Napoca, Romania là Grab với tổng thu nhập trung bình là RON 618,620.