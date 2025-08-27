Nhà Khoa Học Dữ Liệu Lương tại Chantilly, VA

Tổng thu nhập trung bình của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Chantilly, VA là $140,000.

Mức lương của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Chantilly, VA là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Chantilly, VA, tổng thu nhập trung bình là $140,000.

Mức lương tối thiểu của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Chantilly, VA là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Chantilly, VA?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Chantilly, VA là Amazon với tổng thu nhập trung bình là $274,000.