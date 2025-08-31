Tổng thu nhập trung bình của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại California City, CA là $150,000.

Mức lương của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại California City, CA là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại California City, CA, tổng thu nhập trung bình là $150,000.

Mức lương tối thiểu của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại California City, CA là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại California City, CA?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại California City, CA là Snap với tổng thu nhập trung bình là $505,000.