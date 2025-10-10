Nhà Khoa Học Dữ Liệu Lương tại Aurora, CO

Mức thù lao tổng bình quân của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Aurora, CO là $75,000.

Mức lương của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Aurora, CO là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Aurora, CO, nhưng mức thù lao tổng bình quân là $75,000.

Mức lương tối thiểu của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Aurora, CO là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Aurora, CO?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Aurora, CO là Lockheed Martin với mức thù lao tổng bình quân là $189,000.