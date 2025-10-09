Nhà Khoa Học Dữ Liệu Lương tại Ashburn, VA

Mức thù lao tổng bình quân của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Ashburn, VA là $156,000.

Mức lương của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Ashburn, VA là bao nhiêu?

Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Ashburn, VA, nhưng mức thù lao tổng bình quân là $156,000.

Mức lương tối thiểu của Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Ashburn, VA là bao nhiêu?

Công ty nào trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Ashburn, VA?

Công ty trả lương cao nhất cho Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Ashburn, VA là Amazon với mức thù lao tổng bình quân là $284,000.