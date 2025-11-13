Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu Lương tại San Bruno, CA

$382,750
Tổng Thu Nhập Trung Vị
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Mức lương của Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại San Bruno, CA là bao nhiêu?
Mức thù lao tổng bình quân của Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại San Bruno, CA là $382,750.
Mức lương tối thiểu của Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại San Bruno, CA là bao nhiêu?
Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại San Bruno, CA, nhưng mức thù lao tổng bình quân là $382,750.
Công ty nào trả lương cao nhất cho Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại San Bruno, CA?
Công ty trả lương cao nhất cho Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại San Bruno, CA là Facebook với mức thù lao tổng bình quân là $710,000.
Tôi có câu hỏi khác
