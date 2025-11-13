Mức lương của Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại Redwood City, CA là bao nhiêu? Mức thù lao tổng bình quân của Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại Redwood City, CA là $240,000.

Mức lương tối thiểu của Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại Redwood City, CA là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại Redwood City, CA, nhưng mức thù lao tổng bình quân là $240,000.

Công ty nào trả lương cao nhất cho Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại Redwood City, CA? Công ty trả lương cao nhất cho Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu tại Redwood City, CA là Facebook với mức thù lao tổng bình quân là $710,000.