Kế toán Mức lương tại Bombay, India

Mức lương của Kế toán ở Bombay, India là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Kế toán tại Bombay, India là ₹260,492.

Mức lương tối thiểu của Kế toán ở Bombay, India là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Kế toán tại Bombay, India, nhưng tổng thu nhập trung bình là ₹260,492.

Công ty nào trả lương cao nhất cho Kế toán ở Bombay, India? Công ty trả lương cao nhất cho Kế toán tại Bombay, India là Ernst and Young với tổng thu nhập trung bình là ₹3,181,556.