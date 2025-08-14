Kế toán Mức lương tại Birmingham, United Kingdom

Mức lương của Kế toán ở Birmingham, United Kingdom là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Kế toán tại Birmingham, United Kingdom là £33,694.

Mức lương tối thiểu của Kế toán ở Birmingham, United Kingdom là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Kế toán tại Birmingham, United Kingdom, nhưng tổng thu nhập trung bình là £33,694.

Công ty nào trả lương cao nhất cho Kế toán ở Birmingham, United Kingdom? Công ty trả lương cao nhất cho Kế toán tại Birmingham, United Kingdom là Ernst and Young với tổng thu nhập trung bình là £27,980.