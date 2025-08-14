Kế toán Mức lương tại Almaty, Kazakhstan

Mức lương của Kế toán ở Almaty, Kazakhstan là bao nhiêu? Tổng thu nhập trung bình của Kế toán tại Almaty, Kazakhstan là KZT 5,579,099.

Mức lương tối thiểu của Kế toán ở Almaty, Kazakhstan là bao nhiêu? Mặc dù không có mức lương tối thiểu cho Kế toán tại Almaty, Kazakhstan, nhưng tổng thu nhập trung bình là KZT 5,579,099.

Công ty nào trả lương cao nhất cho Kế toán ở Almaty, Kazakhstan? Công ty trả lương cao nhất cho Kế toán tại Almaty, Kazakhstan là Ernst and Young với tổng thu nhập trung bình là KZT 18,971,175.