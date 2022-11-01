Danh bạ công ty
Zurich Insurance
Zurich Insurance Mức lương

Mức lương tại Zurich Insurance dao động từ $27,980 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $281,400 cho vị trí Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Zurich Insurance. Cập nhật lần cuối: 9/2/2025

$160K

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $121K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $111K
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $61.7K
Trợ Lý Hành Chính
$28K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$53.7K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$224K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$44.9K
Nhân Sự
$48.7K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$43.7K
Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
$281K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$202K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$62.3K
Quản Lý Sản Phẩm
$170K
Quản Lý Chương Trình
$161K
Quản Lý Dự Án
$130K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$66.8K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$218K
Chuyên Viên Thẩm Định Bảo Hiểm
$78.7K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Zurich Insurance là Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $281,400. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Zurich Insurance là $110,725.

