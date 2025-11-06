Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in China tại Zoom dao động từ CN¥367K mỗi year cho ZP1 đến CN¥634K mỗi year cho ZP3. Gói thu nhập trung vị year in China có tổng giá trị CN¥527K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Zoom. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
ZP1
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Zoom, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
