Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in San Francisco Bay Area tại Zoom dao động từ $177K mỗi year cho ZP1 đến $338K mỗi year cho ZP5. Gói thu nhập trung vị year in San Francisco Bay Area có tổng giá trị $265K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Zoom. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Zoom, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)