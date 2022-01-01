Danh bạ công ty
Zoom Mức lương

Mức lương tại Zoom dao động từ $30,602 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $487,550 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Zoom. Cập nhật lần cuối: 9/19/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư DevOps

Nhà khoa học nghiên cứu

Quản Lý Sản Phẩm
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhân Viên Tuyển Dụng
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Quản lý marketing sản phẩm

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $310K
Bán Hàng
Median $200K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $137K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $210K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $212K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $155K
Quản Lý Dự Án
Median $145K
Nhân Sự
Median $188K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $239K
Kế Toán
$192K

Kế toán kỹ thuật

Trợ Lý Hành Chính
$42.2K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$259K
Phát Triển Kinh Doanh
$488K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$189K
Dịch Vụ Khách Hàng
$73.7K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$83.1K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$114K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$30.6K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$259K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$131K
Pháp Lý
$296K
Vận Hành Marketing
$456K
Quản Lý Chương Trình
$147K
Hỗ Trợ Bán Hàng
$143K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$223K

Kiến Trúc Sư Bảo Mật Đám Mây

Quản Lý Tài Khoản Kỹ Thuật
$180K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$64K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$132K
An Toàn và Tin Cậy
$94.6K
Nghiên Cứu Viên UX
$211K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Zoom, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Zoom là Phát Triển Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $487,550. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Zoom là $200,000.

Tài nguyên khác