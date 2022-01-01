Danh bạ công ty
ZipRecruiter
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

ZipRecruiter Mức lương

Mức lương tại ZipRecruiter dao động từ $79,600 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $422,417 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ZipRecruiter. Cập nhật lần cuối: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $170K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $142K

Thiết kế UX

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $294K
Kế Toán
$91.3K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$266K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$293K
Nhân Sự
$79.6K
Tiếp Thị
$259K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại ZipRecruiter, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ZipRecruiter là Kỹ Sư Phần Mềm at the Staff Software Engineer level với tổng thu nhập hàng năm là $422,417. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ZipRecruiter là $243,072.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho ZipRecruiter

Công ty liên quan

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác