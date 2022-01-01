ZipRecruiter Mức lương

Mức lương tại ZipRecruiter dao động từ $79,600 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Sự ở mức thấp đến $422,417 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ZipRecruiter. Cập nhật lần cuối: 11/15/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại ZipRecruiter, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
