Zillow Mức lương

Mức lương tại Zillow dao động từ $69,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $493,852 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Zillow. Cập nhật lần cuối: 11/14/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Quản Lý Sản Phẩm
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Thiết kế UX

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
P4 $268K
P5 $261K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Chuyên viên phân tích thông tin kinh doanh

Tiếp Thị
P3 $122K
P4 $200K
Quản Lý Chương Trình
Median $145K
Bán Hàng
P3 $133K
P4 $165K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $120K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
Median $160K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $147K
Nhà Tuyển Dụng
Median $160K
Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng
Median $155K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $118K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $320K
Pháp Lý
Median $160K
Kế Toán
Median $69K

Kế toán kỹ thuật

Trợ Lý Hành Chính
$103K
Vận Hành Kinh Doanh
$113K
Phát Triển Kinh Doanh
$132K
Dịch Vụ Khách Hàng
$83.3K
Nhân Sự
$210K
Vận Hành Tiếp Thị
$192K
Quản Lý Dự Án
$140K
Vận Hành Doanh Thu
$121K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$307K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Zillow, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Zillow là Kỹ Sư Phần Mềm at the P6 level với tổng thu nhập hàng năm là $493,852. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Zillow là $174,938.

