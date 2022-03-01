Z Holdings Mức lương

Mức lương tại Z Holdings dao động từ $43,619 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $74,625 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Z Holdings . Cập nhật lần cuối: 11/27/2025