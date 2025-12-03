Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Yext dao động từ $148K mỗi year cho T2 đến $263K mỗi year cho T5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $152K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Yext. Cập nhật lần cuối: 12/3/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T2
$148K
$118K
$27.8K
$2K
T3
$160K
$137K
$23K
$147
T4
$192K
$171K
$20.3K
$750
T5
$263K
$200K
$61.6K
$1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Yext, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
