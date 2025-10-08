Danh bạ công ty
Yandex
Thu nhập Quản lý dự án kỹ thuật in Russia tại Yandex dao động từ RUB 1.47M mỗi year cho G14 đến RUB 8.42M mỗi year cho G18. Gói thu nhập trung bình year in Russia có tổng giá trị RUB 4.14M.

Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
G14
RUB 1.47M
RUB 1.33M
RUB 0
RUB 138K
G15
RUB 2.2M
RUB 2.2M
RUB 0
RUB 0
G16
RUB 4.16M
RUB 3.56M
RUB 0
RUB 594K
G17
RUB 5.08M
RUB 4.33M
RUB 0
RUB 751K
RUB 13.46M

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Yandex, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản lý dự án kỹ thuật tại Yandex in Russia có tổng thu nhập hàng năm là RUB 8,422,351. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Yandex cho vị trí Quản lý dự án kỹ thuật in Russia là RUB 3,932,180.

Tài nguyên khác