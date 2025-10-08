Thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in Kazakhstan tại Yandex dao động từ KZT 17.6M mỗi year đến KZT 44.14M. Gói thu nhập trung vị year in Kazakhstan có tổng giá trị KZT 25.43M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Yandex. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
G14
KZT --
KZT --
KZT --
KZT --
G15
KZT --
KZT --
KZT --
KZT --
G16
KZT 30.49M
KZT 25.14M
KZT 873K
KZT 4.48M
G17
KZT --
KZT --
KZT --
KZT --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Yandex, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.