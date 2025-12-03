Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh tại Yalantis in Ukraine có tổng thu nhập hàng năm là UAH 2,263,194. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.