Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Ukraine tại Yalantis có tổng giá trị UAH 2.11M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Yalantis. Cập nhật lần cuối: 12/3/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Yalantis
Business Analyst
Kyiv, KC, Ukraine
Tổng mỗi năm
$50.4K
Cấp bậc
Senior
Lương cơ bản
$50.4K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
10 Năm
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh tại Yalantis in Ukraine có tổng thu nhập hàng năm là UAH 2,263,194. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Yalantis cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in Ukraine là UAH 2,112,314.

Tài nguyên khác

