XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Kỹ Sư Phần Cứng Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Kỹ Sư Phần Cứng in China tại XPENG Motors 小鹏汽车 dao động từ CN¥245K đến CN¥348K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của XPENG Motors 小鹏汽车. Cập nhật lần cuối: 10/30/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

CN¥279K - CN¥330K
China
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng tại XPENG Motors 小鹏汽车 in China có tổng thu nhập hàng năm là CN¥348,473. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại XPENG Motors 小鹏汽车 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng in China là CN¥245,446.

