Tổng thu nhập trung bình của Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng in Australia tại Xero dao động từ A$87.7K đến A$120K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Xero. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

A$93.9K - A$113K
Australia
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
A$87.7KA$93.9KA$113KA$120K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Don't get lowballed

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Xero, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng tại Xero in Australia có tổng thu nhập hàng năm là A$119,644. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Xero cho vị trí Nhà Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng in Australia là A$87,670.

