Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Xero in New Zealand có tổng thu nhập hàng năm là NZ$186,432. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.