Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm tại Xero in New Zealand có tổng thu nhập hàng năm là NZ$201,667. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.