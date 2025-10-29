Danh bạ công ty
Xero
Xero Quản Lý Sản Phẩm Mức lương

Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in New Zealand tại Xero dao động từ NZ$149K mỗi year cho Product Manager đến NZ$202K mỗi year cho Lead Product Manager. Gói thu nhập trung vị year in New Zealand có tổng giá trị NZ$159K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Xero. Cập nhật lần cuối: 10/29/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
Block logo
+NZ$99.3K
Robinhood logo
+NZ$152K
Stripe logo
+NZ$34.2K
Datadog logo
+NZ$59.9K
Verily logo
+NZ$37.7K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Xero, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm tại Xero in New Zealand có tổng thu nhập hàng năm là NZ$201,667. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Xero cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm in New Zealand là NZ$157,752.

Tài nguyên khác