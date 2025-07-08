Danh bạ công ty
Wrike
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Wrike Mức lương

Mức lương tại Wrike dao động từ $10,455 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Kỹ Thuật ở mức thấp đến $82,867 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Wrike. Cập nhật lần cuối: 9/2/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $82.9K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$64.6K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Wrike là Kỹ Sư Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $82,867. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Wrike là $64,563.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Wrike

Công ty liên quan

  • Netflix
  • Square
  • Spotify
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác