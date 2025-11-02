Thu nhập Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm in United States tại Workday dao động từ $213K mỗi year cho M2 đến $510K mỗi year cho M5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $430K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Workday. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
M2
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
$510K
$262K
$215K
$32.8K
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Workday, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)