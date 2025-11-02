Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Kỹ Sư Điều Khiển in Ireland tại Workday dao động từ €121K đến €173K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Workday. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

€139K - €163K
Ireland
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
€121K€139K€163K€173K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Workday, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Điều Khiển tại Workday in Ireland có tổng thu nhập hàng năm là €173,095. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Workday cho vị trí Kỹ Sư Điều Khiển in Ireland là €121,314.

Tài nguyên khác