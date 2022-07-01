Danh bạ công ty
Wildlife Studios
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Wildlife Studios Mức lương

Mức lương tại Wildlife Studios dao động từ $19,813 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $767,820 cho vị trí Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Wildlife Studios. Cập nhật lần cuối: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $19.8K

Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $108K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$39.5K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$177K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$23.2K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$768K
Quản Lý Sản Phẩm
$26.1K
Quản Lý Chương Trình
$105K
Quản Lý Dự Án
$130K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$22.3K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$23.1K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Wildlife Studios là Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $767,820. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Wildlife Studios là $41,538.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Wildlife Studios

Công ty liên quan

  • Playrix
  • VGW
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác