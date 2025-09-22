Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Brazil tại WEX dao động từ R$118K mỗi year cho Software Engineer II đến R$168K mỗi year cho Software Engineer III. Gói thu nhập trung vị year in Brazil có tổng giá trị R$153K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của WEX. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới