Danh bạ công ty
Western Union
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Nhà Khoa Học Dữ Liệu

  • Tất cả mức lương Nhà Khoa Học Dữ Liệu

  • India

Western Union Nhà Khoa Học Dữ Liệu Mức lương tại India

Gói thu nhập trung vị của Nhà Khoa Học Dữ Liệu in India tại Western Union có tổng giá trị ₹2.72M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Western Union. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Tổng mỗi năm
₹2.72M
Cấp bậc
-
Lương cơ bản
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Thưởng
₹210K
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
8 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Đóng góp

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Nhà Khoa Học Dữ Liệu đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Western Union in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹5,262,392. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Western Union cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu in India là ₹2,514,287.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Western Union

Công ty liên quan

  • Dropbox
  • Microsoft
  • SoFi
  • Flipkart
  • PayPal
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác