WEKA
WEKA Mức lương

Mức lương tại WEKA dao động từ $145,884 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $323,375 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của WEKA. Cập nhật lần cuối: 9/20/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $146K
Phát Triển Kinh Doanh
$323K
Bán Hàng
$225K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$322K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại WEKA là Phát Triển Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $323,375. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại WEKA là $273,905.

