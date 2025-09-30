Thu nhập Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in San Francisco Bay Area tại Waymo dao động từ $254K mỗi year cho L4 đến $443K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in San Francisco Bay Area có tổng giá trị $495K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Waymo. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Waymo, WMUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
WMUs are Waymo's version of RSUs