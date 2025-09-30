Danh bạ công ty
Waymo
Waymo Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Warsaw Metropolitan Area

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Warsaw Metropolitan Area tại Waymo dao động từ PLN 80.1K mỗi year cho L3 đến PLN 97.1K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Warsaw Metropolitan Area có tổng giá trị PLN 87K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Waymo. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
(Cấp độ mới vào nghề)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Xem 3 Thêm cấp độ
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
WMU

Tại Waymo, WMUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Chức danh được bao gồm

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư hệ thống

Nhà khoa học nghiên cứu

Câu hỏi thường gặp

