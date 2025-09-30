Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Poland tại Waymo dao động từ PLN 80.1K mỗi year cho L3 đến PLN 97.1K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Poland có tổng giá trị PLN 87K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Waymo. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Waymo, WMUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
WMUs are Waymo's version of RSUs
