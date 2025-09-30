Danh bạ công ty
Waymo
Waymo Quản Lý Sản Phẩm Mức lương tại San Francisco Bay Area

Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Sản Phẩm in San Francisco Bay Area tại Waymo có tổng giá trị $418K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Waymo. Cập nhật lần cuối: 9/30/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Tổng mỗi năm
$418K
Cấp bậc
L5
Lương cơ bản
$233K
Stock (/yr)
$150K
Thưởng
$35K
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
7 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Waymo?

$160K

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
WMU

Tại Waymo, WMUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Quản Lý Sản Phẩm at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $575,791. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Quản Lý Sản Phẩm role in San Francisco Bay Area is $393,000.

Tài nguyên khác