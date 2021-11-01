VTB Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại VTB dao động từ $23,780 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $165,340 cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của VTB. Cập nhật lần cuối: 9/11/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $41.3K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư DevOps

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $32.8K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $83.8K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $44.9K
Quản Lý Dự Án
Median $40.3K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $41.1K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $54K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$23.8K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$44.9K
Nhân Sự
$89.8K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$165K
Marketing
$52.7K
Bán Hàng
$34.1K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$128K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$117K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại VTB là Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $165,340. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại VTB là $44,919.

