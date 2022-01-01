Danh bạ công ty
Volvo Car
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Volvo Car Mức lương

Mức lương tại Volvo Car dao động từ $4,814 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Kỹ Thuật ở mức thấp đến $201,000 cho vị trí Vận Hành Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Volvo Car. Cập nhật lần cuối: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $66.3K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Quản Lý Sản Phẩm
Median $71.1K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $64K
Kế Toán
$24.1K
Vận Hành Kinh Doanh
$201K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$82.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$58.7K
Kỹ Sư Phần Cứng
$22.6K
Nhà Thiết Kế Công Nghiệp
$5.9K
Marketing
$52.6K
Kỹ Sư Cơ Khí
$24.9K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$83K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$90.2K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$69K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$4.8K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Volvo Car là Vận Hành Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $201,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Volvo Car là $65,187.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Volvo Car

Công ty liên quan

  • Arrival
  • SIXT
  • Truecaller
  • Fisker
  • General Motors
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác