Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Pune Metropolitan Region tại VMware dao động từ ₹2.25M mỗi year cho P1 đến ₹8.4M mỗi year cho Staff Engineer 1. Gói thu nhập trung vị year in Pune Metropolitan Region có tổng giá trị ₹4.82M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của VMware. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại VMware, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
