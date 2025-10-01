Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Ireland tại VMware dao động từ €85.7K mỗi year cho P1 đến €176K mỗi year cho Staff Engineer 1. Gói thu nhập trung vị year in Ireland có tổng giá trị €130K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của VMware. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại VMware, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
