Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Los Angeles Area tại VMware dao động từ $175K mỗi year cho P2 đến $480K mỗi year cho Staff Engineer 2. Gói thu nhập trung vị year in Greater Los Angeles Area có tổng giá trị $175K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của VMware. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại VMware, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới