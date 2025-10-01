Danh bạ công ty
VMware
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Phần Mềm

  • Greater Bengaluru

VMware Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Greater Bengaluru

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Bengaluru tại VMware dao động từ ₹2.39M mỗi year cho P1 đến ₹8.43M mỗi year cho Senior Staff Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹6.17M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của VMware. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MTS 1
P1(Cấp độ mới vào nghề)
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
P2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
P3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
P4
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại VMware, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)



Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Kỹ sư hệ thống

Câu hỏi thường gặp

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kỹ Sư Phần Mềm pozícióra a VMware cégnél in Greater Bengaluru évi ₹15,292,427 teljes kompenzáció.
A VMware cégnél a Kỹ Sư Phần Mềm szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,379,425.

