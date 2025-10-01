Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Bengaluru tại VMware dao động từ ₹2.39M mỗi year cho P1 đến ₹8.43M mỗi year cho Senior Staff Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹6.17M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của VMware. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
MTS 1
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại VMware, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
