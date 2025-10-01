Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in San Francisco Bay Area tại VMware dao động từ $193K mỗi year cho P3 đến $460K mỗi year cho P7. Gói thu nhập trung vị year in San Francisco Bay Area có tổng giá trị $310K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của VMware. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại VMware, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (12.50% sáu tháng một lần)